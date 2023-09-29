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عربي-دولي

البيت الأبيض: "الناتو" يعتزم زيادة قواته في كوسوفو

Lebanon 24
29-09-2023 | 15:39
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صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن حلف "الناتو" في ضوء التصعيد الأخير في كوسوفو، يعتزم زيادة وجود قواته الدولية لضمان الأمن على الحدود مع صربيا.
 
وقال كيربي: "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في حلف شمال الأطلسي لمواجهة الجهود الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع في كوسوفو.. وردا على ذلك، ستعزز القوات الدولية في كوسوفو وجودها على الحدود مع صربيا".
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ودعا منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي سلطات صربيا وكوسوفو إلى الامتناع عن تصعيد العنف، مطالبا في الوقت نفسه سلطات بلغراد بسحب قواتها من حدود الإقليم. (روسيا اليوم) 
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