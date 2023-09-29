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عربي-دولي

بعد أن وصل الدين لمستوى قياسي جديد.. مجلس النواب الأميركي يفشل بتمديد تمويل الحكومة

Lebanon 24
29-09-2023 | 16:47
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فشل مجلس النواب الأميركي في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 تشرين الأول المقبل.

وعارض التشريع 232 عضواً في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين. بينما أيده 198 نائبا.


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وكان التشريع ينص على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأميركية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الأميركي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف ايلول.
 
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