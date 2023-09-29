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عربي-دولي
الهدوء يعود إلى سجن غرب إيران بعد إضرام النيران فيه
Lebanon 24
29-09-2023
|
18:00
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قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن النظام عاد إلى أحد السجون بجنوب غرب إيران بعد ظهور تقارير تحدثت عن إضرام سجناء النيران احتجاجاً على حكم بالإعدام بحق سجين وسماع دوي إطلاق رصاص.
ونقلت الوكالة عن إدارة السجون الحكومية قولها إن "الوضع اضطرب في السجن لفترة وجيزة بعد أن أثار عدد من السجناء اشتباكات، لكن الهدوء عاد على الفور إثر تواجد مسؤولين من السجن، وعادت الأوضاع في المنشأة إلى طبيعتها".
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