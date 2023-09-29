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تصادم قطارين في اسكتلندا.. وسقوط عدد من الجرحى

Lebanon 24
29-09-2023 | 18:30
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أكدت الشرطة الاسكتلندية سقوط عدد من الجرحى بعد تصادم قطارين في محطة أفيمور للسكك الحديدية في مرتفعات اسكتلندا.
وقالت الشرطة في بيان: "تم نقل شخصين إلى مستشفى ريجمور. ويعالج عدد من الركاب الآخرين في مكان الحادث وما زالت التحقيقات جارية."
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وأشار البيان إلى أن "الاصطدام وقع نحو الساعة 19,00 (18,00 ت غ) في المحطة الواقعة على بعد 965 كلم إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن".
وأعلنت "سكوتريل"، وهي شركة مشغّلة للقطارات في اسكتلندا، في منشور على "إكس" أنه "نظرا إلى استجابة خدمات الطوارئ لحادث على سكة حديد خاصة قرب الخط الرئيسي، يتعذّر علينا حاليا، أثناء عملها، تسيير أي قطارات عبر محطة أفيمور".
وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن "أحد القطارين هو "فلاينغ سكوتسمان" الذي بُني قبل مئة عام وكان أول قطار بخاري تتخطى سرعته مئة ميل في الساعة".

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