مجلس الأمن يُدين الهجوم التصعيدي للحوثي على قوّة دفاع البحرين جنوبي السعودية

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دان مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات اليوم الجمعة الهجوم التصعيدي المروع الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيّرة هجومية على الحدود الجنوبية للسعودية والذي أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.واعتبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي الهجوم تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي في اليمن فيما دعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.وشدّد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني وجددوا الإعراب عن قلقهم في شأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في السعودية.وأكّد الأعضاء الحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.وجدّد البيان أيضا دعم مجلس الأمن لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية والجامعة بقيادة وملكية يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.