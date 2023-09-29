Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يُدين الهجوم التصعيدي للحوثي على قوّة دفاع البحرين جنوبي السعودية

Lebanon 24
29-09-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1112222-638316333827886950.jpg
Doc-P-1112222-638316333827886950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات اليوم الجمعة الهجوم التصعيدي المروع الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيّرة هجومية على الحدود الجنوبية للسعودية والذي أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
Advertisement
واعتبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي الهجوم تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي في اليمن فيما دعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وشدّد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني وجددوا الإعراب عن قلقهم في شأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في السعودية.
وأكّد الأعضاء الحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وجدّد البيان أيضا دعم مجلس الأمن لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية والجامعة بقيادة وملكية يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-09-29
18:00 | 2023-09-29
16:47 | 2023-09-29
16:30 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-29
15:39 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24