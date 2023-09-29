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عربي-دولي

" مغامرة أخرى لزيلينسكي"... روسيا: كييف تخطط للاستيلاء على محطة زابوريجيا

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:14
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كشف مصدر مقرب من السلطات الروسية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفق مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا على خطة لشن هجوم جديد في أوائل تشرين الأول المقبل.

وقال المصدر إن مجموع كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات الأوكرانية تتمركز في منطقة نيكولايف لعبور نهر الدنيبر، لتحقيق هذه الأغراض.
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وأضاف أنه في الوقت نفسه، تتمركز قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية، والتي تم تدريبها من قبل المدربين البريطانيين يخططون لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

كذلك أفاد المصدر، بأن "هذه ليست أكثر من مغامرة أخرى لزيلينسكي، الذي يحاول إثبات قيمته بأي ثمن". وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب مأساوية، واختتم: "نحن نراقب عن كثب تصرفات العدو".
المصدر: العربية
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