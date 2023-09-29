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عربي-دولي

مع استمرار النزوح.. أرمينيا تطلب تدخل محكمة العدل الدولية لحماية سكان كاراباخ

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:15
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تلقت محكمة العدل الدولية طلبا من ارمينيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني كاراباخ، مع استمرار نزوح الارمن منها إثر العملية العسكرية لاذربيجان.

وقالت المحكمة في بيان أمس الجمعة إن يريفان طلبت منها الخميس ان تحض باكو على "الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا الى منازلهم خلال الهجوم العسكري الاخير (...) مع السماح لمن يرغبون بمغادرة كاراباخ من دون معوقات".
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كذلك، طلبت ارمينيا من المحكمة أن تطالب اذربيجان "بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر او غير مباشر الى إفراغ كاراباخ من الافراد ذوي الاصل الاتني الارمني والذين لا يزالون" في الاقليم.

سحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة

ومن المطالب ايضا أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة من كل المؤسسات المدنية التي تم احتلالها في كاراباخ منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الامم المتحدة والمساعدة الانسانية (الى الاقليم) مع "تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخصوصا التزود بالغاز والكهرباء".

إلى ذلك استمر نزوح الأرمن الجماعي من جيب ناغورني كاراباخ الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان إياهم الى البقاء.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.

اللجوء إلى محكمة العدل
يذكر أنه سبق ان لجأت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان الى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في كانون الاول من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما.

وفي شباط 2023، أمرت المحكمة اذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وكاراباخ.(العربية)

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