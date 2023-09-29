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استشهاد عنصر في حماس بهجوم على نقطة عسكرية إسرائيلية بالضفة

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:35
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وقع اشتباك بين عنصر في حركة حماس مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى مقتله، وفق مصادر متطابقة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة"، المدينة التوأم لرام الله، مشيرة إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.
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من جهته أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن "مخربين" عمدوا إلى "إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة بساغوت" المجاورة للبيرة.

وتابع البيان "رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".

وأوضح البيان أن القوة العسكرية "تمكّنت من تحييد مخربين اثنين نقلا لتلقي العلاج"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.(سكاي نيوز)


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