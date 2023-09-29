أعنف هجوم على الإطلاق.. ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً شاهدوا الفيديو

سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مشككاً مجددا في قدراته ووعيه، وذلك في أعنف هجوم حتى الآن على خصمه اللدود.



وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة:" "هذا الرجل لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، إذا ذهبت إلى اليسار، ستجد درجًا، ولليمين أيضا ستجد درجًا. "



وأردف ساخراً وملمحاً إلى "ضياع بايدن" " هذا الرجل غالباً ما يتفتل سائلا أين أنا؟ أين أنا؟ "



كما راح يقلده على المسرح، قائلاً ".. اللعنة إنه فظيع"، ما أثار ضحكات الجمهور، حيث علا التصفيق الحار.



وسخر ترامب البالغ من العمر 77 عاما من المظهر الجسدي لبايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣



pic.twitter.com/HqjOex9EdN — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2023 Advertisement

بدوني لكان ميتا

إلى ذلك، هاجم الرئيس السابق منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بكاليفورنيا.



وقال "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس.



واستذكر الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب "بدوني لكان ميتا".



يشار إلى أنه وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.(العربية)





