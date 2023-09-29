Advertisement

عربي-دولي

أعنف هجوم على الإطلاق.. ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1112250-638316533120377640.png
Doc-P-1112250-638316533120377640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مشككاً مجددا في قدراته ووعيه، وذلك في أعنف هجوم حتى الآن على خصمه اللدود.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة:" "هذا الرجل لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، إذا ذهبت إلى اليسار، ستجد درجًا، ولليمين أيضا ستجد درجًا. "

وأردف ساخراً وملمحاً إلى "ضياع بايدن" " هذا الرجل غالباً ما يتفتل سائلا أين أنا؟ أين أنا؟ "

كما راح يقلده على المسرح، قائلاً ".. اللعنة إنه فظيع"، ما أثار ضحكات الجمهور، حيث علا التصفيق الحار.

وسخر ترامب البالغ من العمر 77 عاما من المظهر الجسدي لبايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".
 
Advertisement
 
بدوني لكان ميتا
إلى ذلك، هاجم الرئيس السابق منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بكاليفورنيا.

وقال "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس.

واستذكر الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب "بدوني لكان ميتا".

يشار إلى أنه وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.(العربية)


عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:39 | 2023-09-30
01:14 | 2023-09-30
00:54 | 2023-09-30
00:32 | 2023-09-30
00:26 | 2023-09-30
00:22 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24