مع ارتفاع التوتر.. واشنطن تحذر من تصعيد عسكري صربي على حدود كوسوفو

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طالب البيت الأبيض صربيا، أمس الجمعة، بـ"سحب" وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود"، مشيراً الى أن حشد القوات، بما يشمل نشراً "غير مسبوق" لبطاريات المدفعية، هو "تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية".وكانت كوسوفو قد طالبت يوم الخميس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطيا كوسوفيا، الأحد.فيما قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمام البرلمان "يجب معاقبة صربيا على ذلك".فرض عقوباتوأضاف أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها "ستعيد الكرة"، لأن "الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا"، في إشارة إلى الترسانة الكبيرة التي تقول سلطات كوسوفو إنها ضبطتها في هذه البلدة الواقعة في شمال كوسوفو خلال عملية ضد هذه المجموعة، بعد قتل شرطي من ألبان كوسوفو في كمين.وجاء في قائمة نشرها كورتي أن الترسانة كانت تضم آلية مصفحة وقنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف وقاذفات صاروخية بقيمة ملايين عدة من اليوروهات.في حين تنفي بلغراد منذ البداية اتهامات بريشتينا.(العربية)