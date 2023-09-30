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عربي-دولي

من أصل 120 ألفاً... أكثر من 97 ألف نازح يغادرون كاراباخ إلى أرمينيا

Lebanon 24
30-09-2023 | 01:39
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أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان أن أكثر من 97 ألف نازح عبروا إلى أرمينيا من ناغورني كراباخ، من أصل 120 ألفا هم إجمالي السكان الأرمن في الإقليم.

وقالت باغداساريان، في مؤتمر صحافي مساء أمس الجمعة، إنه حتى الساعة 6:00 مساء الجمعة دخل إجمالي 97735 نازحا إلى أرمينيا قادمين من ناغورني كراباخ، بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس الروسية للأنباء.
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وأضافت المتحدثة باسم رئيس وزراء أرمينيا: "عبرت الحدود ما يصل إلى 20,609 مركبات نقل. وتم تسجيل ما يصل إلى 74,382 شخصًا".

واصطفت السيارات والحافلات والجرارات التي تقل اللاجئين في الطرق السريعة في خامس يوم من النزوح الذي وضع حدا مفاجئا ونهائيا لأحد "الصراعات المجمدة" على أسس عرقية منذ عقود في دول سابقة بالاتحاد السوفيتي.

 وفي وقت سابق، قال مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن العدد الإجمالي قد يصل إلى 120 ألفا، أي إجمالي سكان كراباخ، الذي انفصل عن أذربيجان في تسعينيات القرن الماضي.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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