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من أصل 120 ألفاً... نحو 100 ألف نازح يغادرون كاراباخ إلى أرمينيا

Lebanon 24
30-09-2023 | 04:59
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أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الأرمنية بارتفاع عدد النازحين من إقليم ناغورني كراباخ، عبر ممر لاتشين، إلى نحو 100 ألف شخص، وذلك من أصل 120 ألف نسمة هم عدد السكان الأرمن في الإقليم.

وكانت أكثر من 40 حافلة قد نقلت بعد منتصف الليل نحو 2000 نازح من خانكندي (ستبانكيرت) إلى مركزي الإغاثة في مدينتي غوريس وفايك اللتين تضمان عشرات آلاف النازحين الذين تم استقبالهم في خيام وبيوت متنقلة.
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وأفادت مصادر أمنية ورسمية أنه لا يوجد خطط لإرسال المزيد من الحافلات لنقل سكان ناغورني كراباخ الأرمن، مضيفة أن جميع من أرادوا الخروج من الإقليم تم إجلاءهم في الأيام الماضية حتى مساء أمس الجمعة.

وفي وقت، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان في مؤتمر صحفاي  إن أكثر من 97 ألف نازح عبروا إلى أرمينيا من ناغورني كراباخ، من أصل 120 ألفا هم إجمالي السكان الأرمن في الإقليم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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