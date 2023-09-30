عارات أوكرانية متكررة تضرب "كورسك" الروسية

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أدت غارة جوية أوكرانية بطائرة بدون طيار إلى انقطاع الكهرباء لفترة وجيزة عن 5 آلاف شخص في منطقة كورسك الروسية، وهي المنطقة التي أبلغت السلطات عن وقوع غارات وقصف فيها كل يوم تقريبا خلال الأسبوع الماضي، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".والجمعة، قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إن المنطقة الحدودية مع شرق أوكرانيا "تعرضت لهجوم كثيف" بمسيرات أوكرانية.في بلايا على بعد أقل من 25 كيلومترا من الحدود "ألقت مسيرة أوكرانية عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء"، وفق ما قاله الحاكم عبر تطبيق تلغرام.وأوضح: "اندلعت النيران في أحد المحولات، وقد حرمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي، وتوجهت فرق الاغاثة إلى المكان"، مضيفا أن التيار "سيعاد في أسرع وقت ممكن".وأكدت روسيا، الجمعة، أنها أسقطت خلال الليل 11 مسيرة أوكرانية، بينها 10 فوق منطقة كورسكوكتبت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تلغرام "دمرت 11 طائرة أوكرانية من دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي إحداها فوق منطقة كالوغا و 10 فوق منطقة كورسك".وتقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، ولم يصدر رد فعل رسمي فوري من كييف.