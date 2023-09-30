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عربي-دولي

حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
30-09-2023 | 01:55
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أثار حادث غريب ضجة بين الروس على مواقع التواصل، حيث أُسقطت الدفاعات الجوية الروسية إحدى الطائرات المقاتلة الأكثر تطوراً في البلاد.

فقد استهدفت قبل يومين الطائرة الروسية Su-35 فوق توكماك، بمنطقة زابوريزهيا، حيث تشن أوكرانيا هجومها المضاد.
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وفيما بدا أنه تأكيد للحادث، أشادت قناة روسية على تطبيق "تيليجرام" لها علاقات وثيقة بالقوات الجوية في البلاد أمس الجمعة بالطيار الذي لقي حتفه!

فيما انتشرت خلال الساعات الماضية لقطات مصورة تظهر كرة نار تسقط من السماء .

المقاتلة الأكثر تطوراً
من جهتها، زعمت القنوات الأوكرانية أن صاروخًا روسيًا من طراز S-300 أسقط الطائرة، التي يعتقد أن تكلفتها أكثر من 35 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن طائرة Su-35 صممت لزيادة فعالية الاشتباك بشكل كبير ضد الأهداف الجوية والبرية والبحرية"، وفقًا لشركة United Aircraft Corporation، وهي شركة طيران ودفاع روسية.

ويقول الخبراء إنها صنعت لمحاربة الطائرات الغربية مثل طائرة إف-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

الخسائر الروسية
يشار إلى أن محللين غربيين كانوا رجحوا تسجيل خسائر فادحة في القوات الجوية الروسية، وذلك نتيجة ضغط وزارة الدفاع من أجل استكمال التدريب بسرعة، وفضلا عن ضغط المعارك والقتال في أوكرانيا، ونقص الطيارين ذوي الخبرة.(العربية)


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