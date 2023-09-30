صدور أمر إجلاء... هجوم روسي يصيب موقعاً في غرب أوكرانيا

Advertisement

أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من اليوم السبت، قائلة إن هجوما شنته روسيا ألحق أضرارا بأحد مواقع البنية التحتية.ونقل الموقع الإلكتروني لبلدة كالينيوكا عن فاسيل بوليتشوك رئيس إدارة البلدة قوله "في الوقت الحالي، ليس هناك داع لإجلاء عام، فيما عدا المنطقة المحيطة بموقع الضربة".ولم يحدد الموقع الإلكتروني هدف الهجوم أو الأسلحة المستخدمة فيه، وفقا لما ذكرته رويترز.وكان سيرهي بورزوف، حاكم المنطقة، قد أشار إلى استهداف موقع للبنية التحتية لم يحدده.ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن الجيش الروسي نفذ 56 غارة جوية و40 هجوما من أنظمة إطلاق الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تعرض المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.