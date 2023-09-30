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عربي-دولي

دور سري لعبه خلال انقلاب فاغنر.. خفايا تتكشف عن "الشايب"!

Lebanon 24
30-09-2023 | 03:27
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كشف اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار القائد السابق لقوات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، أندريه تروشيف، وتكليفه بالإشراف على إنشاء "وحدات قتالية تطوعية" جديدة للقتال في أوكرانيا، بعض خفايا في مسيرة هذا الرجل الستيني.
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فقد كشف أحدث تقرير للمخابرات البريطانية، اليوم السبت أن تروشيف الملقب بالشايب لعب دوراً مهماً قبيل تمرد قائد فاغنر الفاشل، يفغيني بريغوجين في حزيران الماضي 2023، قبل أن يلقى حتفه بتحطم طائرته الخاصة أواخر الشهر الماضي.

إذ اضطلع هذا العقيد الروسي المتقاعد بدور مع عناصر قوات الأمن الروسية.

خائن أم بطل؟

وشارك على الأرجح في تشجيع أفراد من فاغنر على توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، خلافا لرغبة قادة فاغنر، وهو ما أسهم بدوره في التمرد.

ولذلك فإن عددا من قدامى مقاتلي فاغنر قد ينظرون إليه باعتباره "خائنا".

على الرغم من أنه حافظ على علاقة وطيدة مع "البقية من رفاق السلاح"، الذين ينظرون إليه على أنه بطل قومي.

على صعيد آخر، يشير هذا الدعم الرئاسي الروسي لتروشيف إلى مواصلة الكرملين الاعتماد على الوحدات المتطوعة والشركات العسكرية الخاصة، إلى جانب التخطيط لمستقبل فاغنر في الحرب ضد أوكرانيا.

كما يشير ذلك أيضا إلى أن الكرملين مستعد للاستفادة من خبرات قدامى المحاربين الذين يظهرون الولاء للدولة، لكن "بإشراف أكبر" من قبل وزارة الدفاع في موسكو.

من مؤسسي فاغنر

يذكر أن هذا العقيد المتقاعد من الجيش، والمولود في 5 نيسان عام 1962في مدينة لينينغراد (الاسم السوفيتي لسانت بطرسبرغ) يلقب بـ"سيدوي" أو "صاحب الشعر الرمادي"، وتربطه علاقة طيبة ووثيقة بـ "رفاق السلاح" سواء في الجيش أو البعض في فاغنر.

ويعتبر من قدامى المحاربين إذ شارك في الحرب السوفيتية الأفغانية خلال الثمانينات، وحرب الشيشان الثانية في التسعينات، فضلا عن الحرب الأهلية السورية التي أصيب فيها أيضا.(العربية)


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