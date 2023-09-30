فتاكة ورخيصة الثمن.. تعرفوا إلى قدرات قنابل "أوم بي كا" الروسية (فيديو)

قامت روسيا بتعزيز تسليح قواتها الجوية بقنابل جديدة مجنّحة وانزلاقية، روسية الصُّنع، وأدخلتها لساحة المعارك في أوكرانيا، بتحميلها على مقاتلات "سو-34"، إذ إنها ذخائر من شأنها إصابة الأهداف بدقة عالية.



وأطلق على هذه القنابل الجديدة المجنحة لقب "الصواعق الروسية"، نظرا لشدّة الانفجارات التي تُحدثها حال الارتطام بأهدافها.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، لقطات فيديو تحت عنوان "القصاص من السماء" لعمل الطائرات القاذفة التكتيكية "سوخوي-34" على محور "كراسني ليمان" في مقاطعة لوغانسك بإقليم دونباس، وهي تحمل القنابل الانزلاقية المجنّحة الجديدة، والمعروفة باسم "أوم بي كا" UMPC، كأول إعلان رسمي لاستخدام هذا الطراز من تلك القنابل، حيث تمكّن الطيارون الروس من إصابة الأهداف بدقة عالية، كما أصابت الهجمات الروسية مركز تحكم ومراقبة للطائرات بدون طيار بجانب مركبات قتالية مدرعة.



وفق مقطع الفيديو، قال أحد الطيّارين الروس المعروف باسم "سوليست"، أحد المشاركين في المهمة، إن الجنود والطيارين الروس ينتظرون مواجهة مقاتلات "إف-16" الأميركية التي مِن المرتقب دخولها ساحة المعارك لدعم الجيش الأوكراني.



ما هي قدرات "الصواعق" الروسية؟

النوع الجديد من القنابل الانزلاقية الروسية "أوم بي كا" هو تحوير روسي للقنابل غير الموجّهة بإضافة عدة توجيه وجنيحات لتطير بمدى بعيد وبمختلف الأوزان من 500 حتى 1500 كيلوغرام، ومن ضمن قدراتها:



تعمل بنظام توجيه بالقصور الذاتي أو القمر الصناعي الروسي "غلوناس".

يصل مداها إلى 70 كيلومترا، وبمعدل خطأ 10-20 مترا.

تعمل كبديل رخيص وفعّال مقارنة بالقنابل الروسية الموجّهة بالليزر أو التلفزيونية من طراز "كاب".

يصل سعرها إلى 24460 ألف دولار.

يصفها الخبراء بالصواعق التي لا يمكن التصدي لها.

🇷🇺🇺🇦 Strike by a FAB-500M62 glide bomb with UMPC on a hangar with Ukrainian Armed Forces equipment in the #Orekhov direction. pic.twitter.com/3ChGX7UcKi — Russia Truth (autonomous pro-Kremlin infowarrior) (@Russia_Truth) September 28, 2023 Advertisement

قنابل فتّاكة

عن قوة تلك القنابل، يقول الخبير العسكري الأميركي سيباستيان روبلين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ترسانة القنابل المنزلقة الدقيقة ذات الحجم الأكبر من هذا النوع يمكن أن تسمح للطائرات الحربية الروسية التي تحلّق على ارتفاع عالٍ بشنّ هجمات برية دقيقة ضد المواقع الأوكرانية على خط المواجهة.



تدعم المقاتلات الروسية لشن هجمات دقيقة على سلاح المدفعية والدفاعات الجوية والمقرات ومراكز الإمداد الأوكرانية، الواقعة على بعد عشرات الأميال من خلف الدفاعات الجوية الأوكرانية التي تحميها.



تصيب أهدافها دون الحاجة إلى النزول لمدى الدفاعات الجوية قصيرة المدى مثل "ستنغر" و"ستارسترايك"، وستكون بعيدة عن المديات القاتلة لبطاريات "إس-300" و"بوك" التي يتراوح مداها بين 32-72 كيلومترا، لأن هذه المنظومات الدفاعية الأوكرانية لا تستطيع الاقتراب من الخطوط الأمامية.



بعد إلقاء تلك القنابل الفتّاكة، سيكون مِن الصعب استهداف القاذفات الروسية المطلقة لتلك القنابل.(سكاي نيوز)



