أسدل الستار على جريمة حيّرت الرأي العام في مصر، بعد أشهر من المحاكمات.



فقد برأت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، الأم التي اتهمت بقتل طفلها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيه.



وأمرت المحكمة بإيداعها مستشفى للصحة النفسية والعصبية من أجل تلقي الرعاية اللازمة.

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