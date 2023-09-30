زلزال يضرب جنوب شرق بابوا غينيا الجديدة.. كم بلغت قوته؟

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ضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر جنوب شرق بابوا غينيا الجديدة.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 296 كيلومتراً شرق مدينة ألوتاو، عند خط عرض 8.93 درجات جنوبا، وخط طول 152.77 درجة شرقاً.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية نتيجة الزلزال.