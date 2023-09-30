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عربي-دولي

زلزال يضرب جنوب شرق بابوا غينيا الجديدة.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
30-09-2023 | 05:33
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ضرب زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر جنوب شرق بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 296 كيلومتراً شرق مدينة ألوتاو، عند خط عرض 8.93 درجات جنوبا، وخط طول 152.77 درجة شرقاً.
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ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية نتيجة الزلزال.
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