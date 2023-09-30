ليبيّون يخشون تكرار كارثة درنة... الخطورة من سدّ وادي كعام

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ذكرت "العربية"، أنّ سكاناً يعيشون بالقرب من سدود متهالكة في ليبيا، أفادوا أنّ حالتهم صعبة يُرثى لها بسبب الخوف من تكرار مأساة درنة بسبب عدم إجراء الصيانة.وأعرب السكان في هذه المناطق عن مخاوفهم من تعرض سدّ وادي كعام الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليون متر مكعب من المياه للانهيار في حالة امتلائه بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى سيل جارف على غرار ما جرى في درنة جراء الإعصار "دانيال".كما أوضحوا أنهم يخشون امتلاء السدّ مجددا وتكرار ما حدث، لأن هطول الأمطار بما يزيد عن حده سيؤدي إلى طوفان وسيل قوي جدا سيغطي زليتن ووادي كعام والخمس.وشغلت كارثة درنة الليبيين على مدار الأسابيع الماضية، كما تولد الخوف لدى من يعيشون في مناطق قرب السدود، حيث يؤكد الأهالي أن سدّ وادي كعام لم يخضع لعمليات صيانة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يعتبر أكبر سدّ ترابي في منطقة غرب ليبيا. (العربية)