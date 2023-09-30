أغنى رجل في العالم يحذر من انهيار نيويورك

عرض إيلون ماسك بثا مباشرا لزيارة قام بها إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يوم الخميس الماضي، حيث التقى مع السياسيين المحليين ومسؤولي إنفاذ القانون للحصول على ما ادعى أنها وجهة نظر "غير مفلترة" للوضع.

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وكتب أغنى رجل في العالم في حسابه على موقع "X" معلقا على البث المباشر الذي تمت مشاهدته 45 مليون مرة: "ذهبت إلى معبر إيغل باس الحدودي لأرى ما يحدث بالفعل".

وحث ماسك، على اتباع نهج ذي شقين لإصلاح قوانين الهجرة الأميركية في صورة شخصية، قائلا: "نحن بحاجة إلى نظام هجرة قانوني موسع بشكل كبير".

وأعرب ماسك عن تخوفه من انهيار نيويورك بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين تجاوز عددهم الـ8 آلاف يوميا.

وطالب ماسك إدارة الرئيس بايدن باتخاذ إجراءات وقائية ضد الهجرة غير القانونية داعما بناء جدار حدودي على نهج الرئيس السابق دونالد ترامب. (سبوتنيك)