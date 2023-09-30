"ستاندرد آند بورز" تُعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

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عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى التغيّرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا "يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي". (سكاي نيوز)