Advertisement

عربي-دولي

أخذ الأموال وأغراضه الشخصية وهرب من الشباك.. شاهد يكشف ماذا فعل مالك قاعة زفاف الحمدانية بالكاميرات

Lebanon 24
30-09-2023 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1112356-638316803776351641.jpg
Doc-P-1112356-638316803776351641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
روى أحد الموجودين في العرس الدامي في العراق حقائق مما شاهد، حيث قال إنه كان مدعواً إلى الحفل مع 7 من أقاربه، وتمكن من إنقاذ 20 سيدة، إضافة لزوجته خلال اندلاع الحريق.
 
وأضاف "ستيفن" وهو من سكان عين كاوا بأربيل، أنه جاء إلى الحفلة بناء على دعوة من أهل العريس، موضحاً أنه ركض عندما بدأ الحريق إلى الخارج فشاهد طفلتين، حملهما وأخرجهما من القاعة ووضعهما في غرفة الإدارة لحمايتهما.
Advertisement

كما كشف أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالة عند اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، مشددا على أنه حاول رفع قواطع الكهرباء، إلا أن المالك منعه وطرده من الغرفة.
 
كذلك أوضح أن المالك فكك نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال التي في الخزنة وكل أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2023-09-30
08:00 | 2023-09-30
07:00 | 2023-09-30
06:29 | 2023-09-30
06:10 | 2023-09-30
06:00 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24