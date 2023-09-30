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إقتصاد

والد إيلون ماسك: الفضل لي في كل ما حققه

Lebanon 24
30-09-2023 | 09:30
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انتقد إيرول ماسك والد رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك في حديث لـ"ديلي ميل" السيرة الذاتية لابنه، واعتبرها "قمة الهراء".

وقال ماسك الأب: "يا له من هراء غير محدود. الفضل يعود لي في كل ما تمكن من تحقيقه. أقول هذا بكل تواضع. فعلت كل ما بوسعي. هذا الكتاب لا يقول الحقيقة. هذه مادة للمسرحية. لقد قمت بإرسال رسالة إلكترونية إلى المؤلف وأخبرته بذلك".
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وشدد الوالد على أنه لم يمتعض ولم يشعر بالأسى لأنه تم تصويرة في كتاب سيرة ابنه الذاتية، كرجل شرير.

وأضاف: "أنا لست شريرا، فلماذا يجب أن يؤذيني هذا؟ الأذى يحدث فقط لو كان الأمر صحيحا فعلا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة موندو الإسبانية، نقلا عن السيرة الذاتية لماسك، أن إيرول ماسك أخضع ابنه لـ"تعذيب نفسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوالد كان يعنف ابنه باستمرار ويصفه بالمثير للشفقة. (روسيا اليوم)

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