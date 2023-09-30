أسد بحر يهرب من حديقة حيوانات مستغلا مياه الفيضانات في نيويورك

استغلت أنثى أسد البحر الفياضانات في نيويورك، واستطاعت الهروب لفترة وجيزة من حديقة حيوانات سنترال بارك، وذلك بعد أن غمرت مياه الأمطار حوض السباحة الخاص بها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أنثى أسد البحر تمكنت من السباحة خارج حوض السباحة الذي غمرته المياه والتجول في جميع أنحاء المنطقة المحيطة، قبل أن تعود إلى حظيرتها التي تتشاركها مع أسدي بحر آخرين.

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وقام العاملون في حديقة الحيوان بمراقبة المغامرة "غير المتوقعة" لهذا الحيوان الذي يصنف من الثدييات البحرية، في انتظار عودتها.



ولاحقا، أكد مسؤولون في الحديقة أن مستويات المياه في حوض أسود البحر قد تراجعت، وأصبحت جميع الحيوانات في أماكنها المخصصة لها.

وأوضح المسؤولون أنه لم يكن هناك أي موظفين أو زوار في خطر وظلت أنثى أسد البحر داخل حديقة الحيوان، ولم تخرج منها. (سبوتنيك)