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عربي-دولي

قصة حزينة جديدة.. إبن الـ12 عاماً ضحية حفل زفاف الحمدانية وهذا ما كشفه والده

Lebanon 24
30-09-2023 | 09:51
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بطلب من العريس، حضر ابن الـ 12 عاماً نازدين خزوان، "عازف الطبلة"، زفاف الحمدانية لاحياء الحفل، إلا أنه لم يكن يعلم أنها ستكون المرة الأخيرة التي سيعزف فيها. 
 
وروى والد نازدين، في حديث لـ"العربية"، اللحظات الأخيرة التي جمعته بولده قبل مصرع الأخير وقال: "أخبرني أن حريقاً اندلع، نظرت إلى المسرح ورأيته يحترق بالفعل، فطلبت منه المغادرة، فقام نازدين وتبعني إلى الخارج". 
 
وأضاف: "قال لي "تعال يا أبي"، ورأيته يركض بعد ذلك باتجاه المطبخ، أي الباب الذي كان يخرج منه الحاضرون". 
 
وأكد الأب أنه رأى ولده بأم العين وهو يتوجه نحو الباب، إلا أنه ولدى خروجهم لم يجدوا نازدين خارجاً. 
 
وعُثر لاحقاً على جثة الصبي بعد أن فارق الحياة. 
 
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