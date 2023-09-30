مدفيديف: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى القضاء التام على النظام النازي في كييف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر، حتى القضاء التام على النظام النازي في كييف.

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وكتب مدفيديف في قناته على "تليغرام" في الذكرى السنوية الأولى لعودة المناطق جديدة إلى روسيا: "قبل عام وعبر الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، اتخذ السكان هناك قرارا مصيريا، وهو أن يكونوا مع وطنهم. وأصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لإحياء وحدة الشعب الروسي وتحقيق إرادته العظيمة".وأكد أن العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على نظام كييف النازي بالكامل وتحرير الأراضي الروسية من العدو. (روسيا اليوم)