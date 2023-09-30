Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف: عمليتنا العسكرية ستستمر حتى القضاء التام على النظام النازي في كييف

Lebanon 24
30-09-2023 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1112388-638316918444380434.jpg
Doc-P-1112388-638316918444380434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر، حتى القضاء التام على النظام النازي في كييف.
 
وكتب مدفيديف في قناته على "تليغرام" في الذكرى السنوية الأولى لعودة المناطق جديدة إلى روسيا: "قبل عام وعبر الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، اتخذ السكان هناك قرارا مصيريا، وهو أن يكونوا مع وطنهم. وأصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لإحياء وحدة الشعب الروسي وتحقيق إرادته العظيمة".
Advertisement

وأكد أن العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على نظام كييف النازي بالكامل وتحرير الأراضي الروسية من العدو. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:32 | 2023-09-30
13:30 | 2023-09-30
13:30 | 2023-09-30
12:13 | 2023-09-30
12:00 | 2023-09-30
12:00 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24