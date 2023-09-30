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عربي-دولي

مع استمرار الصراع.. أكثر من 1000 اصابة بالكوليرا في السودان

Lebanon 24
30-09-2023 | 12:00
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 أوضح وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، للعربية، اليوم، تسجيل قرابة 800 إصابة بحمى الضنك حتى الآن.

 
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وقالت نقابة الأطباء قبل أيام أن "عدد الإصابات في ولاية البحر الأحمر لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة آلاف، أما في بورتسودان فهناك حوالي ألف إصابة، معظمهم من الأطفال".

 

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.

 

وأشارت المنظمة إلى أنها "تعمل على دعم وزارة الصحة لنقل عينات من الحالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورتسودان المعتمد من قبل المنظمة".

كما أوضحت أنها تنسق الجهود مع الوزارة من أجل زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوعية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر بمخاطر انتقال العدوى.

أتى هذا التفشي فيما تعاني البلاد أصلاً من شح المساعدات الطبية والفيضانات في بعض المناطق قبل الحرب حتى. (العربية)
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