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مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار شمالي فرنسا

Lebanon 24
30-09-2023 | 13:55
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أسفر انفجار عن مقتل شخص وإصابة آخرين شمالي فرنسا ،اليوم.

وأوضحت  إذاعة “فرانس بلو”أن خمسة أشخاص تجمعوا في منزل قريب لشخص متوفى لفرز ممتلكاته، وبعد ذلك، في انتهاك للقواعد، أشعلوا النار في الخارج لحرق الأشياء غير الضرورية. وبعد إضافة كيس يحتوي على “مادة مجهولة”، وقع انفجار قوي لدرجة أنه سُمع على بعد سبعة كيلومترات من مركز الحريق.

الانفجار أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتم نقل آخرين جوًا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطيرة. وأدى الانفجار إلى تحطم النوافذ وهدم أسطح المباني المجاورة. ووصل 25 من رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى إلى مكان الحادث.

وتم تسييج محيط المكان، حيث لا تستبعد خدمات الإنقاذ خطر وقوع انفجار جديد. (وكالات)

 

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