Advertisement

عربي-دولي

رداً على تقرير اتهمها بالتضليل.. الصين تتهم واشنطن بتشويه الحقائق

Lebanon 24
30-09-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1112452-638317106635194082.jpeg
Doc-P-1112452-638317106635194082.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت الصين، السبت، أن الولايات المتحدة تحرّف الحقائق، وذلك رداً على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أشار إلى إنفاق بكين مليارات الدولارات لنشر معلومات مضللة على مستوى العالم.

وردّت بكين معتبرة أن التقرير في ذاته ينطوي على "معلومات مضللة لأنه يشوه الحقائق والحقيقة"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الرسمية.
Advertisement

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن "الولايات المتحدة هي التي ابتكرت استغلال الفضاء العالمي للمعلومات". وتابع: "الحقائق أثبتت مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى "كذبة كبرى تم اختلاقها لتشويه سياسة الصين في شينغيانغ".

وذكر المتحدث أن "أعداداً متزايدة من الأشخاص حول العالم كشفوا بالفعل المحاولة القبيحة للولايات المتحدة لإطالة أمد تفوقها عبر نسج الأكاذيب وتشويه سمعة الآخرين".

أتى الرد الصيني بعدما كشف تقرير أصدره مركز المشاركة العالمية التابع للخارجية الأميركية، الخميس، أن الحكومة الصينية تنفق مليارات الدولارات سنوياً في حملة "تضليل" عالمية، لتلميع صورتها وترويج سياساتها.

كما قال مسؤول رفيع في المركز إن هذا الأمر إن لم يتم احتواؤه فقد يؤدي إلى "تدمير بطيء ومستمر للقيم الديمقراطية".

كما اتّهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصين بحجب معلومات تتعارض مع موقفها من قضايا خلافية على غرار سجلها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في شينغيانغ.

في المقابل، رفضت بكين مراراً الاتهامات بأنها تحتجز أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة من مرافق الاحتجاز في المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

كما نفت الصين مراراً وتكراراً أي مزاعم عن السعي لاستهداف الولايات المتحدة أو دول أخرى بحملات تأثير أو معلومات مضللة سواء عبر الإنترنت والعالم الافتراضي، أو واقعياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:54 | 2023-10-01
01:47 | 2023-10-01
01:34 | 2023-10-01
01:22 | 2023-10-01
00:59 | 2023-10-01
00:28 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24