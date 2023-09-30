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الخطوط الجوية اليمنية تُقرّر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

Lebanon 24
30-09-2023 | 23:28
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نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
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وقال مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وذكرت المصادر أن الخطوط الجوية اليمنية اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70 بالمئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة، إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها. 

 واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في نيسان 2022. (سكاي نيوز)
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