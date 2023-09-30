Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا توبّخ ماسك بتغريدة صاعقة! (فيديو)

Lebanon 24
30-09-2023 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1112481-638317396549815895.png
Doc-P-1112481-638317396549815895.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك بالدخول على خط التوتر المستعر أصلا بين ألمانيا وإيطاليا، حول ملف المهاجرين وقوارب الموت التي تعبر نحو أوروبا.

وصب الرجل الذي ظهر أمس السبت من الحدود الأميركية المكسيكية ليدين أيضًا مسألة تدفق المهاجرين إلى بلاده، الزيت على النار.

فقد شارك على حسابه في منصة "أكس"، مساء الجمعة، خبراً مرفقاً بفيديو، يفيد بأن 8 سفن تابعة لمنظمات غير حكومية ألمانية تتواجد حالياً في البحر الأبيض المتوسط لكي تجمع المهاجرين غير الشرعيين وتنزلهم في إيطاليا.
 
 
Advertisement
كما أكد الخبر المذكور أن تلك المنظمات تحظى بدعم من الحكومة الألمانية. وما هي إلا ساعات قليلة حتى أتى الرد الألماني.

إذ علق حساب إعلامي تابع لوزارة الخارجية الألمانية على تغريدة ماسك، مؤكداً صحة الأمر.

وقال في رده الحاسم:" نعم تلك العمليات تسمى إنقاذ الأرواح".

لم يكتف
إلا أن صاحب منصة "أكس" لم يكتف بالصمت، بل علق متسائلا "إذا كانت السلطات الألمانية فخورة بذلك؟!".

كما شكك في أن تكون غالبية الألمان تريد ذلك. وتساءل: "هل أجريتم استطلاعا حول الموضوع؟".

إلى ذلك، اتهم ألمانيا بانتهاك السيادة الإيطالية، وكتب قائلا: "من المؤكد أن نقل ألمانيا هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية يعد انتهاكًا للسيادة".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أشار في وقت سابق إلى أنه من المفروض أن تنقل سفن الإنقاذ المهاجرين الذين تنتشلهم من البحر إلى الدول التي تدعم المنظمات الخيرية غير الحكومية، مطالباً بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي. وقال للتلفزيون الرسمي الإيطالي "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد حول المهاجرين، وينبغي على المنظمات غير الحكومية التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-10-01
06:26 | 2023-10-01
05:44 | 2023-10-01
05:02 | 2023-10-01
04:48 | 2023-10-01
04:40 | 2023-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24