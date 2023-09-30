ألمانيا توبّخ ماسك بتغريدة صاعقة! (فيديو)

قام الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك بالدخول على خط التوتر المستعر أصلا بين ألمانيا وإيطاليا، حول ملف المهاجرين وقوارب الموت التي تعبر نحو أوروبا.



وصب الرجل الذي ظهر أمس السبت من الحدود الأميركية المكسيكية ليدين أيضًا مسألة تدفق المهاجرين إلى بلاده، الزيت على النار.



فقد شارك على حسابه في منصة "أكس"، مساء الجمعة، خبراً مرفقاً بفيديو، يفيد بأن 8 سفن تابعة لمنظمات غير حكومية ألمانية تتواجد حالياً في البحر الأبيض المتوسط لكي تجمع المهاجرين غير الشرعيين وتنزلهم في إيطاليا.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023 Advertisement

كما أكد الخبر المذكور أن تلك المنظمات تحظى بدعم من الحكومة الألمانية. وما هي إلا ساعات قليلة حتى أتى الرد الألماني.



إذ علق حساب إعلامي تابع لوزارة الخارجية الألمانية على تغريدة ماسك، مؤكداً صحة الأمر.



وقال في رده الحاسم:" نعم تلك العمليات تسمى إنقاذ الأرواح".



لم يكتف

إلا أن صاحب منصة "أكس" لم يكتف بالصمت، بل علق متسائلا "إذا كانت السلطات الألمانية فخورة بذلك؟!".



كما شكك في أن تكون غالبية الألمان تريد ذلك. وتساءل: "هل أجريتم استطلاعا حول الموضوع؟".



إلى ذلك، اتهم ألمانيا بانتهاك السيادة الإيطالية، وكتب قائلا: "من المؤكد أن نقل ألمانيا هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية يعد انتهاكًا للسيادة".



وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أشار في وقت سابق إلى أنه من المفروض أن تنقل سفن الإنقاذ المهاجرين الذين تنتشلهم من البحر إلى الدول التي تدعم المنظمات الخيرية غير الحكومية، مطالباً بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي. وقال للتلفزيون الرسمي الإيطالي "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد حول المهاجرين، وينبغي على المنظمات غير الحكومية التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".(العربية)





