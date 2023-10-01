وزير إيراني يزور مصر الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ 27 للدول الأعضاء في مجموعة الخمس، عن نيته زيارة القاهرة الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "فارس" عن الوزير قوله، إنه سيلتقي ويتحدث مع وزراء الصحة في الدول الصديقةـ مشيرا إلى أن الدبلوماسية الصحية هي النقطة المشتركة بين جميع الدول وتزيد التعاون بين الجيران في المنطقة.

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وأضاف: "بالنظر إلى أن 97% من الأدوية و40% من المعدات الطبية التي تحتاجها إيران يتم إنتاجها داخل البلاد، فلا حدود لإنتاج الأدوية في المنطقة ونحن على استعداد للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال، هناك مجالات تعاون مختلفة في مجموعة الدول الخمس، منها العلاج والتعليم والتمريض وطب الأسنان".



وأشار عين اللهي، إلى أنه وبالرغم من العقوبات القاسية التي فرضتها أمريكا والغرب على إيران خلال الـ 44 سنة الماضية، إلا أنه تم إحراز الكثير من التقدم في مجال الدواء والمعدات الطبية، "ونأمل أن نرى المزيد من التعاون بين الدول الصديقة والمجاورة".



كما أكد عين اللهي على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحقق أعلى مستوى من الصحة بمفردها، وبالتالي فإن مجموعة الدول الخمس هي رائدة هذا التعاون ومن الضروري تبادل وتنفيذ تجارب بعضنا البعض في إنتاج وتوزيع الدواء والقواعد واللوائح".



وانطلقت فعاليات الاجتماع المتخصص الـ 27 لمجموعة الدول الخمس (إيران، أفغانستان، باكستان، طاجيكستان، والعراق) بعنوان "الدبلوماسية الصحيةـ الأنظمة الدوائية والمعدات الطبية" والذي تستضيفه وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني يوم السبت 30 ايلول في مقرها بطهران.



وتستمر فعاليات هذا الاجتماع الذي يهدف إلى الوصول العادل للأدوية والمعدات الطبية "ويعمل على تطوير التعاون في مجال الطب والمعدات الطبية من 28 ايلول إلى 1 تشرين الاول 2023 في طهران".



وفي اليوم الأول من الاجتماع، زارت وفود الدول الأعضاء في مجموعة الخمس المعرض الدولي الثامن "إيران فارما" (الأدوية والصناعات المرتبطة بها). (RT)