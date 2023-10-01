يريد وقف المساعدات لأوكرانيا وينتقد الناتو.. حزب معارض يفوز بانتخابات سلوفاكيا

Advertisement

حقق حزب سلوفاكي معارض يريد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الفوز، في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية اليوم الأحد.وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو على 23.3 % متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 %.وتعهّد فيتسو، البالغ من العمر 59 عاما، بأن سلوفاكيا لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى أوكرانيا ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.وجاء في مقال نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس" في وقت سابق أن "فيتسو قد وعد برفع العقوبات عن روسيا، ووضع حد لتوريد المساعدات العسكرية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، وعدم السماح حتى لكييف بالانضمام إلى الناتو"، وفقا لفرانس برس.ويتوقع محللون بأن تحدث حكومة برئاسة فيتسو تغيّرا جذريا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتصبح أشبه بهنغاريا في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.ويرجّح بأن يسيطر حزب "سمير" على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الأغلبية.ويُنظر إلى حزب "هلاس-إس دي" اليساري، الذي ظهر عام 2020 عندما انسحب عدد من نواب "سمير" من حزب فيتسو، كشريك محتمل إذ يتوقع بأن يحصل على 27 مقعدا.ويتولى قيادة "هلاس" بيتر بلغريني الذي تولى رئاسة وزراء سلوفاكيا عام 2018 بعدما اضطر فيتسو للتنحي في ظل احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد بعد مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته.(سكاي نيوز)