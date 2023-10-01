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عربي-دولي

"أسرع وأكثر سلاسة"... دولة اوروبية "محبة للابتكار" تعلن اعتماد جوازات سفر رقمية

Lebanon 24
01-10-2023 | 01:54
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في مخطط تجريبي رائد عالميا، أعلنت السلطات الفنلندية عن اعتماد جوازات سفر رقمية لمواطنيها المسافرين عبر رحلات جوية من مطار هلسنكي إلى عدد من المدن البريطانية، وفقا لما نقلته شبكة  "سي إن إن" الإخبارية.
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وذكرت الشبكة أنه صار بإمكان المسافرين على بعض رحلات الخطوط الجوية الفنلندية المرور بسرعة عبر مراكز مراقبة الحدود في المطارات، من خلال تسجيل نسخة رقمية من جوازات سفرهم مسبقا.
وقال حرس الحدود الفنلندي إنه سيقوم بتجربة جواز السفر الرقمي من مطار هلسنكي نحو مدن لندن وإدنبره ومانشستر ببريطانيا، بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الفنلندية والشرطة الوطنية.
وجاء في بيان الحرس الحدودي أن المشروع التجريبي يسمح بالمرور عبر مراقبة الحدود بشكل أسرع وأكثر سلاسة دون الحاجة للوقوف في طابور طويل، وذلك دون المساس بالمعايير الأمنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "جواز DTC المعتمد، عبارة نسخة رقمية من جواز السفر المادي، ويمكن الاعتماد عليه بنفس القدر.
وحسب ما ذكرته "سي إن إن" فإن من المؤكد أن دولا أخرى "ستتبع الإجراء الجديد الذي أقرته الدولة الشمالية المحبة للابتكار".
ولفتت في هذا الجانب إلى إعلان مطار مطار شانغي في سنغافورة اعتزامه بدء اعتماد جوازات السفر الرقمية ابتداء من عام 2024. 
وذكرت "سي إن إن"، أن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، سيوسع من حرية سفر السنغافوريين عبر العالم، خاصة وأن جوازهم يتصدر قائمة أقوى جوازات العالم خلال في 2023. (الحرة)

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