هل تندلع حرب جديدة في أوروبا؟

Advertisement

في تطور خطير، طالبت كوسوفو، أمس السبت، صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركة بينهما قائلة إنها مستعدة لحماية وحدة أراضيها، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك في أوكرانيا وتحاول فيه أذربيجان إنهاء أزمة جيب ناغورني كراباخ بشكل نهائي.ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ الأحد الماضي حينما قاتلت شرطة كوسوفو نحو 30 صربيا مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو وتحصنوا في دير أرثوذكسي صربي، وقُتل 3 من المهاجمين وضابط شرطة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.وأثار الاشتباك المسلح مخاوف دولية جديدة إزاء الاستقرار في كوسوفو التي توجد بها أغلبية من ذوي الأصول الألبانية والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في 2008 بعد انتفاضة مسلحة وتدخل لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 1999.دعوة لسحب القوات الصربية من الحدودوقالت حكومة كوسوفو في بيان "ندعو الرئيس فوتشيتش ومؤسسات صربيا إلى سحب جميع قواتها فورا من الحدود مع كوسوفو".وأضافت "نشر قوات صربية بطول الحدود مع كوسوفو هو الخطوة المقبلة من صربيا لتهديد وحدة أراضي بلادنا".وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لصحيفة فايننشال تايمز إنه لا يعتزم إصدار أمر لقواته بعبور الحدود إلى كوسوفو لأن تصعيد الصراع من شأنه الإضرار بتطلعات بلغراد إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها تراقب انتشارا مقلقا للجيش الصربي بطول حدود كوسوفو وإن هذا الانتشار يزعزع استقرار المنطقة.وذكرت حكومة كوسوفو "كوسوفو، بالتنسيق مع شركاء دوليين، عازمة أكثر من أي وقت مضى على حماية وحدة أراضيها".صراعات ونزاعات مسلحة في أوروبايأتي هذا فيما شهدت أوروبا مؤخرا نهاية الصراع في إقليم كراباخ، حيث تمكنت أذربيجان بعد عقود من النزاع من حسم الموقف واستعادة السيطرة على الجيب الأرمني الانفصالي.بالإضافة إلى ذلك، تشهد أوروبا أيضا حربا ضروس بين روسيا وأوكرانيا، التي يدعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ضد ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".(سكاي نيوز)