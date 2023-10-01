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عربي-دولي

وقع قرب مقر البرلمان... وزير الداخلية التركي: هجوم أنقرة عمل ارهابي

Lebanon 24
01-10-2023 | 03:39
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شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.
 
 
وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن انفجارا سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.
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وأوضحت أنه كانت "هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار".
 
 
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.
 
 
وزير الداخلية يكشف التفاصيل
 
 
وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".
 
 
وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".
 
 
ويستأنف البرلمان أعماله، اليوم الأحد، بعد العطلة الصيفية. (سكاي نيوز)
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