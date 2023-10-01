29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو تُسقط مسيّرات أوكرانية فوق مناطق روسية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-10-2023
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الأحد، جولات جديدة من الاقتتال، في إطار عملية روسية عسكرية انطلقت داخل الأراضي الأوكرانية في شباط 2022.
وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق سمولينسك، دون وقوع إصابات. وكتب في قناته على"تليغرام": "صباح اليوم، أسقطت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة زادنيبروفسكي بمدينة سمولينسك، ولم تقع إصابات". بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اليوم الأحد في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، مشيرة إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".
Advertisement
وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق أراضي إقليم كراسنودار في جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان الوزارة أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي إقليم كراسنودار".
بالمقابل، أعلنت سلطات خاركيف أن روسيا قصفت بنية تحتية مدنية بـ3 صواريخ إس-300 خلال الليل. فقد تعرضت منشأة للبنية التحتية الصناعية لأضرار في مدينة أومان بمقاطعة تشيركاسي الأوكرانية، حيث تم إعلان حالة التأهب الجوي ليلة اليوم الأحد، حسبما أفادت "القناة 24" التليفزيونية الأوكرانية. وبحسب القناة، تضرر مبنى تخزين للمنشأة جراء نشوب حريق.
كما دوت صافرات الإنذار في معظم مقاطعات جنوب وشرق ووسط أوكرانيا، وفي المجموع، استمرت حالة التأهب الجوي حوالي سبع ساعات.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمن الدولة تُوقف صاحب شركة للإنتاج الفنيّ... بماذا هو متورّط؟
Lebanon 24
أمن الدولة تُوقف صاحب شركة للإنتاج الفنيّ... بماذا هو متورّط؟
07:47 | 2023-09-30
30/09/2023 07:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
09:08 | 2023-09-30
30/09/2023 09:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد قوّته وتاريخ حدوثه.. العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال عنيف هذا ما أعلنه
Lebanon 24
حدّد قوّته وتاريخ حدوثه.. العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال عنيف هذا ما أعلنه
09:37 | 2023-09-30
30/09/2023 09:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2023-09-30
30/09/2023 10:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
00:36 | 2023-10-01
01/10/2023 12:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2023-10-01
البرهان يكشف أسباب الأزمة ويتهم مجموعة أشخاص بالسعي لابتلاع السودان
07:00 | 2023-10-01
"نفط المستقبل".. هل أصبحت صناعة الرقائق بيد أميركا؟
06:26 | 2023-10-01
هكذا فجر نفسه.. مشهد واضح يوثق اللحظات الأولى للهجوم على مقر الأمن العام بأنقرة
05:44 | 2023-10-01
للحوالات والصرافة.. سعر رسميّ جديد للدولار في سوريا
05:02 | 2023-10-01
الداخلية تعلن نتائج التحقيق بنينوى... وتؤكد: الحريق غير متعمد
04:48 | 2023-10-01
3 سفن تغادر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.. إحداها تتوجه إلى دولة عربية
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
01/10/2023 14:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
01/10/2023 14:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
01/10/2023 14:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24