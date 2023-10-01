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عربي-دولي

انفجار أنقرة.. شاهدوا اللحظات الأولى لتبادل إطلاق النار مع المهاجمين (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2023 | 04:22
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انتشر عبر مواقع التواصل في تركيا فيديو للحظات الأولى لانفجار في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية يظهر فيه دوي إطلاق النار المتبادل بين قوى الأمن التركي والمهاجمين قبل قيام السلطات بغلق الطرق المؤدية للوزارة، فيما يتم التحقيق في الواقعة.
 
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وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأحد، أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.

وقال الوزير علي يرلي كايا إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع في أنقرة.

ووقع الهجوم قبل ساعات من بدء البرلمان أعماله، يوم الأحد، بعد العطلة الصيفية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خبراء مفرقعات يعملون بالقرب من سيارة متوقفة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية - إدارة الأمن العام.

وأضاف المصدر "أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر".

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل.(العربية)

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