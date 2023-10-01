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إقتصاد

للحوالات والصرافة.. سعر رسميّ جديد للدولار في سوريا

Lebanon 24
01-10-2023 | 05:44
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حدّد "مصرف سوريا المركزي" سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بـ11500 ليرة للدولار الواحد.


وبحسب نشرة الحوالات والصرافة، الصادرة اليوم عن "المركزي"، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.
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