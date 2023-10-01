البرهان يكشف أسباب الأزمة ويتهم مجموعة أشخاص بالسعي لابتلاع السودان

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن ما حدث في الـ15 من نيسان المنصرم تقف وراءه أطماع شخصين أو مجموعة محددة بهدف ابتلاع الدولة السودانية.وأكد البرهان، أن الجيش السوداني سيمضي في إنهاء هذه الأزمة بالسلم أو بالحرب.وأضاف أن هناك الكثير من الحقائق سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.ويشهد السودان معارك واشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 نيسان الماضي، خلفت مئات القتلى والمصابين وعشرات آلاف النازحين والمشردين داخل السودان وخارجه.كذلك فاقمت الأزمة من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. (روسيا اليوم)