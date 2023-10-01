تحت عنوان: "صربيا وكوسوفو.. تاريخ طويل من التوترات العرقية والسياسية"، جاء في موقع "الحرة":

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أعاد تجدد الاشتباكات بين كوسوفو ذات الغالبية الألبانية والأقلية الصربية المتمركزة في شمال البلاد، تسليط الضوء على المشاكل العرقية والسياسية المستمرة بالمنطقة، بالرغم من مرور 15 عاما على استقلال بريشتينا عن صربيا، خاصة بعد حشد هذه الأخيرة لقواتها على الحدود.وبعد سنوات من توقف الاقتتال، اندلعت، الأحد الماضي، مواجهات عنيفة بين شرطة كوسوفو ومجموعة مسلحة صربية، ما أسفر عن مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب، وتوقيف آخرين متورطين في الهجوم.وأياما بعد هذا الهجوم، نشرت صربيا قوات مشاة وآليات مدرعة، تشمل دبابات ومدفعية، عند الحدود مع كوسوفو الإقليم الصربي السابق، فيما عبرت بريشتينا عن استعدادها الدفاع على أراضيها.تاريخ طويل من التوتراتوأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، في أعقاب حرب دامية بين عامي 1998 و1999 بين القوات الصربية والمتمردين الألبان الذين حاولوا الانفصال آنذاك عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي انقسمت في عام 2003 إلى صربيا والجبل الأسود.وكانت الحرب التي دارت في سنوات التسعينيات وانتهت بتدخل من حلف شمال الأطلسي ضد بلغراد، تتويجا لعقود من التوترات العرقية بين الطائفتين الألبانية والصربية في منطقة البلقان.وبعد مرور أكثر من عشرين عاما، ما يزال السلام القائم في كوسوفو "هشا" بحسب شبكة "سي إن إن"، حيث لا تزال صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو، كما تتهمها بإثارة أعمال العنف من خلال إساءة معاملة السكان من أصل صربي.من جهتها، تنظر الأقلية الصربية التي تعيش في المناطق الشمالية لكوسوفو إلى نفسها باعتبارها جزءا من صربيا، وتعتبر بلغراد عاصمتها، وليس بريشتينا.وعلى نحو متزايد، تطالب هذه الأقلية الصربية التي تمثل أقل من عُشر إجمالي عدد سكان كوسوفو، بتوسيع صلاحيات الحكم الذاتي الذي تتمتع به الأقاليم الشمالية التي تسكنها، وترد في بعض الأحيان بمقاومة عنيفة لتحركات بريشتينا التي تعتبرها مناهضة للصرب، وفقا لرويترز.خلفيات التصعيد الأخيروتعود التوترات الاخيرة في شمال كوسوفو إلى أشهر مضت؛ ففي كانون الاول الماضي، أقام صرب شمال كوسوفو عدة حواجز على الطرق وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة، بعد إلقاء القبض على شرطي صربي سابق، بزعم اعتدائه على أفراد شرطة في الخدمة خلال احتجاج، وفقا لرويترز.كما يثير خلاف يتعلق بلوحات ترخيص السيارات خلافات أيضا، حيث تريد كوسوفو منذ سنوات من الصرب في الشمال أن يغيروا لوحات سياراتهم الصربية، التي يعود تاريخها إلى حقبة ما قبل الاستقلال، إلى تلك الصادرة عن بريشتينا، ضمن سياستها الرامية إلى بسط سيطرتها على كامل أراضي كوسوفو.وفي تموز الماضي، أعلنت بريشتينا مهلة شهرين لتبديل اللوحات، مما أثار اضطرابات، قبل أن توافق لاحقا على تأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية 2023.واحتجاجا على التحول الوشيك، استقال رؤساء بلديات من العرق الصربي في الشمال، بالإضافة إلى قضاة و600 فرد شرطة هناك، في نوفمبر من العام الماضي، مما أحدث خللا في عمل المؤسسات وأثار فوضى في المنطقة.وعادت التوترات لتتصاعد في ايار الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء، ألبين كورتي، تعيين أربعة من الألبان على رأس مجالس محلية في أربع بلدات تقطنها غالبية من الصرب، بعدما قاطع هؤلاء الانتخابات التي أجريت في مناطقهم.وأعقب القرار تظاهرات للأقلية الصربية، بينما قامت بلغراد بتوقيف ثلاثة من عناصر شرطة كوسوفو.ووقعت صدامات بين الأخيرة ومتظاهرين من الصرب أثاروا أعمال شغب شهدت إصابة العشرات من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي.والأحد الماضي، تجددت الاشتباكات جديدة بين شرطة كوسوفو ونحو 30 صربيا مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو، وتحصنوا في دير أرثوذكسي صربي. وقُتل ثلاثة من المهاجمين وضابط شرطة.تطورات جديدةوأتت اشتباكات الأحد الماضي، بعد نحو أسبوع من فشل الجولة الأخيرة من مباحثات بين مسؤولين كوسوفيين وصرب استضافتها بروكسل بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، في تحقيق اختراق ضمن مسعى يهدف إلى تحسين العلاقات بين الطرفين.ووجه رئيس كوسوفو، فيوسا، عثماني أصابع الاتهام إلى بلغراد لتحريضها على العنف الذي وقع، الأحد.بالمقابل، ينفي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش هذه المزاعم، قائلا إن صربيا "لن تستفيد من شيء من شأنه أن يعرض موقفها للخطر في ظل المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي.وطالبت كوسوفو، السبت، صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركة بينهما قائلة إنها مستعدة لحماية وحدة أراضيها.وقالت حكومة كوسوفو في بيان "ندعو الرئيس فوتشيتش ومؤسسات صربيا إلى سحب جميع قواتها فورا من الحدود مع كوسوفو".وأضافت "نشر قوات صربية بطول الحدود مع كوسوفو هو الخطوة المقبلة من صربيا لتهديد وحدة أراضي بلادنا".بالمقابل، قال الرئيس الصربي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز "، إنه لا يعتزم إصدار أمر لقواته بعبور الحدود إلى كوسوفو، لأن تصعيد الصراع من شأنه الإضرار بتطلعات بلجراد إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. (الحرة)