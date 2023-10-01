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صحة
مصر.. مجلس الوزراء يعلن خلو البلاد من فيروس كانت معروفة بأنها بين أكبر دول العالم إصابة به
Lebanon 24
01-10-2023
|
10:00
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أعلنت مصر عن خلوها من فيروس قاتل، اشتهرت بأنها من أكثر الدول في العالم إصابة به، وهو "فيروس سي" (التهاب الكبد).
وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر "حكاية وطن"، أن مصر تمكنت من القضاء على فيروس "سي"، موضحا أنها كانت معروفة بأنها بين أكبر بلاد العام إصابة به.
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وأكد أن "الدولة المصرية استطاعت بقيادة رئيسها، عبد الفتاح السيسي، القضاء على الفيروس"، مشيرا إلى أن مصر ستعلن أنها خالية من فيروس "سي" خلال أيام قليلة.
ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أن مبادرة الرئيس المصري "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي فيروس "سي"، بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعّال للمرضى، وأن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن، ما بين خدمات مختلفة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن "مصر كانت تحتل المرتبة الأولي في معدلات الإصابة بفيروس "سي"، بينما مبادرة 100 مليون صحة "انتشلت أكباد المصريين"، وتحولت مصر لنموذج يحتذى به"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
ويصيب فيروس "سي" 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويؤدي إلى وفاة 3 آلاف شخص كل يوم، وفقا للمنظمة العالمية. (سبوتنيك)
المصدر:
سبوتنيك
عربي-دولي
صحة
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