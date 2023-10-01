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عربي-دولي

بأشد العبارات.. مصر وفلسطين تدينان الهجوم الإرهابي في أنقرة

Lebanon 24
01-10-2023 | 08:00
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أدانت مصر وفلسطين الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن مصر الكامل مع دولة تركيا حكومة وشعبا، وآعربت عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.
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بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي أدى الى وقوع إصابات في صفوف عناصر الامن.

وأكدت وقوف فلسطين مع الجمهورية التركية وشعبها في مواجهة الإرهاب، وكما أعربت عن ثقتها بقدرة الحكومة والشعب التركيين على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

 
وكان قد أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

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