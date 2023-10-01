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عربي-دولي

روسيا.. إسقاط "سو 25" وتدمير مقرات 4 ألوية ومقتل 400 أوكراني

Lebanon 24
01-10-2023 | 11:30
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قالت وزارة الدفاع الروسية،الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مقاتلة و37 مسيرة، فيما دمرت القوات الروسية مقرات 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوريجيا.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة  أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية مقاتلة من طراز "سو 25" بالقرب من منطقة كليشيفكا في دونيتسك.
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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه "تم تدمير 37 طائرة دون طيار في مناطق عدة في لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القضاء على حوالي 400 جندي أوكراني خلال معارك اليوم الماضي.

وجاء في البيان: " دمرت الغارات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية، في اتجاه كوبيانسك، أفراد ومعدات الألوية الآلية 14 و32 و25 المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي خاركيف ولوغانسك".

 وبحسب البيان: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الأول للقوات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فولشانسك في مقاطعة خاركيف"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي.

وقال بيان الدفاع: "في منطقة سنيغيريفكا في مقاطعة نيكولاييف، تم استهداف مستودع أسلحة صواريخ ومدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية ضربت مقرات اللواءين الأوكرانيين "110" و67" في دونيتسك، ودمرت معدات اللواءين "72" و38"في مقاطعة زابوريجيا. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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