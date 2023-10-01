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عربي-دولي

مشاهد مروعة.. قتلى وجرحى باشتعال ملهى ليلي في اسبانيا (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2023 | 08:30
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إرتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع في ملهى ليلي بجنوب إسبانيا، صباح الأحد، إلى 11 قتيلا على الأقل، وفق السلطات المحلية.
 
 
وأظهر مقطع نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على "أكس"، فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي، وأظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءا منه.
وكتب خوسيه بايستا رئيس البلدية: "ارتفع عدد القتلى داخل الملهى الليلي في أتالاياس إلى سبعة".
 
 
وأصيب أربعة آخرين، بينهم امرأتان تبلغان من العمر 22 و25 عاما إضافة إلى رجلين في الأربعينات، عانى جميعهم من صعوبات ناجمة عن تنشقهم الدخان، وفق "فرانس برس".
 
 
 
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