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عربي-دولي

إعادة افتتاح السفارة السورية في السعودية بعد سنوات من إغلاقها

Lebanon 24
01-10-2023 | 12:30
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أعيد افتتاح السفارة السورية في الرياض، بعد أكثر من عقد على إغلاقها، وذلك تنفيذا لقرار البلدين استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين، حسبما نقلته وسائل إعلام سورية.

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية، بوصول القنصل السوري، إحسان رمان، السبت، إلى مقر السفارة السورية في الرياض في حي السفارات بالعاصمة السعودية لاستئناف العمل الدبلوماسي في السفارة.
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وتتكون البعثة الدبلوماسية السورية لدى الرياض من كل من الدكتور إحسان رمان، في منصب القنصل، إضافة إلى  عامر الطيان وحسين عبدالعزيز وراكان داوود.

وفي تصريح له لدى وصوله إلى مقر السفارة، قال رمان: "إن السفارة في الرياض هي بيت لكل السوريين ولخدمة كل أبناء الجالية السورية في السعودية وتقديم أفضل الخدمات لكل أبناء الشعب السوري المقيمين في السعودية".

وأضاف حسبما نقلته "الوطن": "نعمل ونسعى للعمل بأسرع وقت من أجل فتح أبواب السفارة لاستقبال المواطنين من أجل تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالأمور القنصلية وما يخص جوازات السفر، ولاسيما تلك التي منتهية الصلاحية".
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