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عربي-دولي

أردوغان: التنظيمات الإرهابية لن تمنعنا من تحقيق أهدافنا

Lebanon 24
01-10-2023 | 09:30
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حضر الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، جلسة للبرلمان التركي خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي الجديد، بعد ساعات قليلة من هجوم إرهابي طال مقر وزارة الداخلية في أنقرة.

وقال أردوغان، في كلمته أمام أعضاء البرلمان التركي: "أحيي كل المواطنين الذين صوتوا لنا في الانتخابات الأخيرة. واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها. يجب علينا التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى نكون أقوى".
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وأضاف: "لفترة القادمة مناسبة لإعادة طرح مشروع الدستور الجديد. وندعو الجميع للمشاركة في صياغة دستور جديد لتركيا. اليوم، الزلزال الأخير كلف تركيا 105 مليار دولار.. هو مبلغ كبير وثقيل جدا لدولة في طور النمو. ولقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في مشاكل اقتصادية في مختلف أنحاء العالم. والتنظيمات الإرهابية لن تنجح في منعنا من مسيرتنا ومن تحقيق أهدافنا".
وقال: "الإرهابيان اليوم حاولا النيل من أمن بلدنا وحاولا انتهاك أمن مواطنينا وبلدنا، وفشلوا في ذلك. لننسمح بقيام تنظيمات إرهابية، وسنواصل الكفاح ضد الإرهاب. وتركيا لم تعد تنتظر شيئا من الاتحاد الأوروبي، الذي لم يلتزم بتعهداته تجاهنا".
واضاف: "على الاتحاد الأوروبي أن يصحح أخطاءه، وأن لا ينتظر منا أي تنازلات في المجال السياسي والاجتماعي والعسكري. نحن لا نحتاج العضوية في الاتحاد الأوروبي، لأننا وصلنا إلى مرحلة نضع فيها نحن معاييرنا".


وفجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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