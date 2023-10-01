وفد رفيع المستوى من "النقد الدولي" يصل إلى كييف

وصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى كييف اليوم، حيث من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع السلطات الأوكرانية.



ونقلت صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" عن فاهرام ستيبانيان ممثل صندوق النقد الدولي لدى كييف، قوله: "يبدأ فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة أوما راماكريشنان، نائب مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، اجتماعاته في كييف في الأول من تشرين الاول مع ممثلي السلطات الأوكرانية وغيرهم من الشركاء الرئيسيين".

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وأضاف: "سيركز الحوار رفيع المستوى على الأنشطة والتحديات الواعدة في أوكرانيا في سياق برنامج التمويل الموسع، الذي تنفذه أوكرانيا بدعم من صندوق النقد الدولي".



ولفتت الصحيفة إلى أن البعثة بدأت مناقشات فنية مع ممثلي أوكرانيا في وارسو بتاريخ الـ25 ايلول في سياق الاستعدادات للمراجعة الثانية لبرنامج التمويل الموسع.