"العمال الكردستاني" يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

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تبنى حزب "العمال الكردستاني" الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة صباح اليوم الأحد.وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".وهذا الهجوم هو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 تشرين ثاني 2022.وكان قد كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحا، نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة هجوما بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".وأدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم الإرهابي. (سكاي نيوز)